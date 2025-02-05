Annem Ankara Duygusal Hikayesiyle Büyülüyor

KANAL D’DE YENİ SEZON İLE BÜYÜLEYEN DİZİ

Kanal D’nin popüler yapımlarından biri olan Annem Ankara, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizi, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümlerde diziye katılan Orhan Kılıç ve Belçim Bilgin, yeni hikayelere kapı aralarken, yapım sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Zuhal karakterini canlandıran Bergüzar Korel, sevgi ve korku dolu bir içsel mücadeleyle ailesini hayatta tutmaya çalışıyor. Diğer yandan Hasan (Mehmet Günsür), yaptığı hataların bedelini ailesini kaybetmekle ödüyor.

DİZİYİ ÇEKİCİ KILAN KONU VE MÜZİK

Dizinin ilk bölümlerinden bu yana en etkileyici sahnelerin bulunduğu tanıtım klibi, Bengü Beker’in “Sana Yıldızları Ödediğimden” şarkısıyla dikkat çekti. Bu klip, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. BKM yapımı olan Annem Ankara, derin hikayesi ve duygusal sahneleriyle izleyicileri ekran başına çekiyor. Üç çocukla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal’in güçlü duruşu, izleyiciler tarafından takdir ediliyor. Sosyal medya üzerinde, oyunculara ve diziye dair çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Annem Ankara izleyicileri, tanıtım klibinde yer alan Zuhal’in mücadelesi ve Hasan’la yeniden aile olabilme çabaları ile Burak ve Ayça’nın duygu dolu sahneleri hakkında hayranlıklarını dile getiriyor. “Bu dizi bizi büyülüyor” ve “Gördüğüm en güzel klip” gibi yorumlar, dizinin sosyal medyadaki etkisini ortaya koyuyor. Annem Ankara, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.