Annem Ankara’nın Yetenekli Çocuk Oyuncuları Dikkat Çekiyor

MINIK OYUNCULARLA DOLU BİR DİZİ

Kanal D’nin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı “Annem Ankara”, genç oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizi, performanslarıyla öne çıkan minik oyuncuları sayesinde izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Annenin üç çocuğuyla birlikte hayatta kalma mücadelesini anlattığı bu hikayede, Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel’in büyük oğlu Burak’ı canlandıran Durukan Çelikkaya, son bölümlerdeki etkileyici performansıyla konuşuluyor.

ÇOCUK OYUNCULARIN PERFORMANSI

Dizide, Korel ve Çelikkaya’nın anne-oğul dinamiği seyircilerin ilgisini çekiyor. Ortanca çocuk Başar karakterinde rol alan Mustafa Enes Bilir ile en küçük kardeş Bağış’ı oynayan Ediz Gülsuyu, yetenekleriyle izleyenleri etkiliyor. Küçük oyuncular, sosyal medyada da hayranlarından sevgi dolu mesajlar alıyor.

DUYGUSAL ANLAR VE HİKAYE

Başak Angigün’ün gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Annem Ankara”, hayallere tutunan ve kolay pes etmeyen bir çocuk olan senaristin çocukluğunu Mustafa Enes Bilir aracılığıyla seyircilere sunuyor. Duygusal sahnelerdeki performansı ile dikkat çekiyor. Ailenin en küçük bireyi Bağış’ı canlandıran Ediz Gülsuyu, annesi Zuhal’in zorlu mücadelesine tüm masumiyetiyle destek oluyor. Durukan Çelikkaya ve diğer genç yetenekler, “Annem Ankara”nın setine neşe katıyor.

HAFTALIK YAYIN ZAMANI

BKM imzası taşıyan “Annem Ankara”, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.