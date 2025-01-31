Annem Ankara’nın Yetenekli Minik Oyuncuları

YETENEKLİ OYUNCULARIN PERFORMANSI

Dizideki oyuncular, sergiledikleri performanslarıyla övgü kazanıyor. Üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren bir annenin yaşam hikayesinin anlatıldığı bu yapımda, Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel ile onun büyük oğlu Burak’a hayat veren Durukan Çelikkaya, son bölümlerdeki oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle anne ve oğul rollerindeki uyumları izleyicilerden tam not alıyor.

GENÇ YETENEKLERİN PARLAMASI

Dizideki ortanca çocuk Başar karakterini canlandıran Mustafa Enes Bilir ve en küçük kardeş Bağış rolündeki Ediz Gülsuyu, yetenekleriyle izleyenleri etkiliyor. Minik oyuncular, sosyal medya üzerinden gelen sevgi dolu mesajlarla daha da motive oluyor. Bu durum, dizinin genç yeteneklerinin dikkat çekici ve başarılı bir şekilde performans sergilediğini gözler önüne seriyor.