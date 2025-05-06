Gündem

Annesi, Çocuğunu Sulama Kanalından Kurtardı

annesi-cocugunu-sulama-kanalindan-kurtardi

ÇOCUĞUN KANALA DÜŞMESİ

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Günaltı Mahallesi’nde, 6 yaşındaki A.O.D. evlerinin yakınında oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Annesi Mine D., durumu fark ettiğinde düşünmeden suya atladı ve bilinci kapalı olan oğlunu sudan çıkarmayı başardı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hem anneye hem de çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ikisini de ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuğun durumu ağır olduğu için buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Annesinin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

A.O.D. Kanalda Düşerek Anneden Kurtuldu

Nizip'te annesi tarafından bir sulama kanalından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Mardin’in Meraları Güneş Enerjisiyle Sulanıyor

Mardin'deki meralarda hayvan otlatma alanları, güneş enerjisi kullanılarak su kaynaklarına erişim sağlıyor. Bu uygulama, tarımsal faaliyetleri destekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.