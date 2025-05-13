Annesini Dövüp, Boğdu! Şüpheli Gözaltında

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta gerçekleşiyor. Suriye kökenli Ali M. ve annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma meydana geliyor.

TARTIŞMANIN SONUCU VE MÜDAHALE

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ali M., annesine saldırarak onu dövüyor, ardından da boğuyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Şüpheli Ali M., hızlı bir şekilde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna naklediliyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.