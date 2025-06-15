“Anormal Sıcaklıklar Geliyor! Uzman Tarih Açıkladı.”

HAFTA BOYUNCA HAVA TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini kamuoyuna sundu. Tekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini yitireceğini ifade etti. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını aktaran Tekin, yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GELİYOR

Tekin, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artış göstereceğini dile getirdi. Sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, “Ankara’da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul’da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir’de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak.” dedi.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların geçmesi bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DURUMU

Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde devam etmesi öngörülüyor.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor. Ayrıca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden kuvvetli olacağı öngörülmekte, bu nedenle de ilgili bölgelerde dikkatli olunması önem taşıyor.