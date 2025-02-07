Antalya’da Çiftçiler Seralarda Zirai Don Nöbetinde

ÇİFTÇİLER GECELERİ NÖBET TUTUYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri don tehlikesine karşı korumak için geceleri nöbet tutuyor. Hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştüğü için çiftçiler, seralarda soba yakarak ve demledikleri çay eşliğinde gece boyunca ürünlerini gözlemliyorlar. Akşam saatlerinde başlayan bu nöbet süreci, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

SERADA SABAHTA ÜRÜN KONTROLÜ

Burmahancı Mahallesi’nde biber üreten İbrahim Uslu, “Sezon soğukların gelmesiyle başladı. Uykusuz gecelerde soba yakmaya devam ediyoruz. Ürünleri sağlıklı yetiştirmek için bu saatte komşularla beraber akşamın geç vaktinde nöbete başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar ürünleri kontrol ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz, kolay ekmek yok. Her gün soba yakıyorsun, külünü temizliyorsun. Kolay bir iş değil. Üretim zor iş. Gece sık sık dereceleri kontrol ediyoruz. Dereceler düştüğü zaman seralarımızı kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.

DON TEHLİKESİNE KARŞI MÜCADELE

Çiftçi Abdullah Çetin ise, “Seraları don vurmasın diye gecenin 3’ünde kalkıp geliyoruz. Çocuklarımızın rızkını kazanmak için mücadele ediyoruz. Şu an nöbetteyiz hep beraber. Komşularla beraber birbirimize destek oluyoruz. Ortalama 3 derecede sobalarımızı yakıyoruz. Çünkü çok bekletirsen bitki üşümeye başlar, o yüzden erken yakmaya çalışıyoruz” dedi.