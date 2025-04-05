Antalya’da Ekmekte Tırnak İddiası Var

ANTALYA’DA EKMEK İÇİNDEN TIRNAK ÇIKTI İDDİASI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Semih Can Akgümüş, mahallesindeki fırından aldığı ekmeği yerken içinden tırnak benzeri bir cisim çıktığını iddia etti. Akgümüş, durumu fırın yetkililerine bildirdiğini ancak tehdit edildiğini öne sürerek polise başvurdu.

FIRIN YETKİLİLERİNE ULAŞAMADI

Akgümüş, ekmekteki yabancı maddeyi çiğnerken fark ettiğini belirterek, “27 Mart sabahı fırından 2 ekmek ve 4 poğaça aldım. Eve gidip ekmeği yerken sert bir cisim hissettim. Çıkardığımda tırnağa benzer bir şey olduğunu gördüm” dedi. WhatsApp üzerinden fırın yetkililerine görüntü ve ses kaydı gönderdiğini ancak yanıt alamadığını söyledi.

PLASTİK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fırın yetkililerinin daha sonra kendisini aradığını ve ekmeğin içindeki maddenin tırnak değil, plastik olabileceğini söylediklerini aktaran Akgümüş, “Beni arayan kişi, ‘Yakarsan plastik gibi erir, özür dilemen gerekir’ dedi. Ayrıca ‘Gününü gösteririm’ diyerek tehdit etti. 2 çocuğum var, onlar yiyebilirdi ve sağlık sorunları yaşayabilirdi” ifadelerini kullandı.

AVUKAT: TÜKETİCİ HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Akgümüş’ün avukatı Süleyman Kesici, müvekkilinin TCK’nın 185. maddesi kapsamında mağdur olduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, “Bu durum, gıda güvenliği açısından kabul edilemez. Tüketicilerin bu tür ihlallere sessiz kalmaması gerekiyor” dedi.

FIRIN YETKİLİSİ: DENETİMLERDEN GEÇTİK

Fırın yetkilisi ise tüm belgelerinin eksiksiz olduğunu ve hijyen denetimlerinden başarıyla geçtiklerini söyledi. Ekmeğin içinden çıkan maddenin tırnak olamayacağını, muhtemelen plastik olduğunu iddia etti.

NUMUNELER İNCELENMEK ÜZERE POLİSE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken, ekmekten çıkan maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.