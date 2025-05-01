Antalya’da Kaza: 3 Araç Çarpıştı

ANTALYA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde, akşam saat 18.30 sıralarında bir trafik kazası gerçekleşti. Alanya yönünden Gazipaşa yönüne seyir eden İ.A. yönetimindeki servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen P.K.S. isimli yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobile arkadan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA SONUCU YARALILAR OLDU

Çarpmanın etkisiyle, P.K.S. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen M.K. yönetimindeki başka bir otomobile de çarptı. Bu zincirleme kazada, P.K.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan çocuklar M.N.K. ile N.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri kazanın meydana geldiği yerde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi sürecine alındı. Kazanın sebepleri üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı.