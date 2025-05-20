Antalya’da Sıcak Hava Yüzünden Turistler Deniz’e Gitti

BAHARDA ARTTIKÇA ARTAN SICAKLIKLAR

Bahar aylarının gelişiyle sıcaklıkların artışı gözlemleniyor. Turizm merkezi Antalya, sıcak havadan etkileniyor. Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak ölçülüyor.

DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

Güneşin parlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran ziyaretçiler, kimi denize girerek ferahlarken, kimi de sahilde yürüyüş yaptı. Öğle saatlerinde artan sıcaklık, vatandaşların denizde yüzerek serinlemesine olanak sağladı.

AMSTERDAM’DAN ANTALYA’YA TATİL

Tatil için Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” diyerek düşüncelerini ifade etti.

SAHİLDE GÜZEL BİR GÜN

Sahilde ailesiyle zaman geçiren İdil Gülşen Akverdi, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün” şeklinde konuştu.