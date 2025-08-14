Antalya’da Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik etkili bir çalışma gerçekleştirdi. Serik ilçesinde 5 kişinin ikametlerine yönelik operasyon düzenlendi.
EVLERDE YAPILAN ARAMA SONUÇLARI
Operasyon sırasında evlerde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor.
GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ
Düzenlenen bu operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat süreci başlatılıyor.