Antalya’da Turisti Darbettiler, İşletme Mühürlendi

ANTALYA’DA ŞEZLONG TARTIŞMASI

Antalya’nın turizm kenti olarak bilinen Alanya’da yaşanan mide bulandıran bir olay, dikkatleri çekti. Damlataş Plajı’na giden bir yabancı turist, şezlong fiyatlarını yüksek bulduğu için kiralamak istemedi ve eşyalarını kumsala bırakıp denize girmeye çalıştı. Ancak tesis çalışanları, turiste şezlong kiralamasını ya da plajdan ayrılmasını söyledi.

GÖZLERİN ÜZERİNDE OLDUĞU DARBEDİ

Bu durum, taraflar arasında bir tartışma başlattı. Tesis çalışanlarından biri, kendisine ters bir cevap verildiği gerekçesiyle, turiste saldırdı. Olayın yaşandığı anlar, çevredeki tatilciler tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı ve kullanıcılar, turizm açısından önemli bir şehirde böyle bir olayın yaşanmasını sert bir dille eleştirdi. Tepkilerin artmasının ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaşanan olayla ilgili olarak, “Kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan bir saldırı gerçekleşti. Olayın olduğu gün işletme mühürlendi ve şu an mühürlü durumda” şeklinde bir açıklama yaptı. Ürkmezer, Alanya’nın Türkiye’de turizmin başladığı kentlerden biri olduğunu hatırlatarak, misafirperverlik anlayışına aykırı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İŞLETME SAHİBİNDEN SAVUNMA

Olay sonrası işletme sahibi Serhan Koçaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların kendi tesislerinin sınırları dışında olduğunu öne sürdü. Alkol etkisi altında olduğu iddia edilen bir Rus turistin, Türk müşterilere şezlong fırlattığını ve bunun üzerine müdahale ettiğinde fiziksel saldırıya uğradığını söyledi.

DARP RAPORU ALDIĞINI AÇIKLADI

Koçaroğlu, polise başvurduğunu ve hastaneye giderek darp raporu aldığını belirtirken, turistin herhangi bir zarar görmediğini ve ona ait bir darp raporu olmadığını ifade etti. Ayrıca, sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın sonrasına ait olduğunu savunarak, o anların kayıt altına alındığını ama başlangıcına dair bir görüntü olmadığını söyledi. Herhangi bir hukuki süreç başlatmadığını ancak işletmesi hakkında oluşan olumsuz imajdan dolayı üzüntü duyduğunu aktardı ve “Alanya’nın turizm imajına zarar gelmemesi için şikayetçi olmadım. Ancak çıkan asılsız haberler yüzünden tüm yasal haklarımı saklı tutuyorum” dedi.