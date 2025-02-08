Antalya’da Tuvaletten Çevrilen Mescit Kapatıldı

ANTALYA’DA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN MESCİT DÜZENLEMESİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde, tartışmalara yol açan bir mescit düzenlemesi için yetkililer harekete geçti. Göynük Turizm Merkezi’nde bulunan ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği “Dinopark” adlı tema parkta, daha önce tuvalet olarak kullanılan bir alanın mescide dönüştürülmesi büyük bir tepki topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine yetkililer gerekli adımları attı.

İBADET İÇİN MESCİT ARAYIŞI VE ŞOK EDEN KEŞİF

Isparta’dan gelen ve yarıyıl tatilinde ailesiyle bu işletmeyi ziyaret eden Şükrü Altuğ, namaz vaktinin yaklaşmasıyla birlikte mescit aramaya başladı. Vaktin azalması üzerine kapısında “mescit” yazılı alanı kullanarak namaz kıldı. Ancak bir süre sonra bölgeyi inceleyince, kabinler ve tuvalet giderleri ile karşılaşınca büyük bir şok yaşadı.

CİMER’E YAPILAN ŞİKAYET

Altuğ, o alanı cep telefonuyla kaydederek CİMER’e şikayette bulundu. Parktaki görüntülerde, daha önce tuvalet olarak ihtiyaç gören alanın kapıları ve bölümlerinin hala mevcut olduğu, duvarlarda ise Arapça yazılı motiflerin bulunduğu görünüyordu. Ayrıca, bazı tuvalet giderlerinin izlerinin görünürken bazıları ise tahta parçalarıyla kapatılmıştı. Üstelik, mescit alanında tuvalet öncesi lavaboların da yerinde durduğu fark edildi. Giriş kapısına ise “Mescit” yazısı asılmıştı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Kemer Kaymakamlığı, gelen şikayetler sonrası derhal harekete geçti. İşletme içindeki mescit yazısını kaldırırken, kapısına zincir vurularak kullanımı engellendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapabilmesi için işletmelerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Basında gördüğümüz ve hızlı bir şekilde tepkisini verdiğimiz üzücü bir olaya maalesef biz de şahitlik ettik. İlçemizde yer alan bir işletmenin mescit olarak planladığı alanın daha önce kullanım şeklinden dolayı, misafirlerimiz tarafından algılanması ve sonrasında haklı bir tepki verilmesi söz konusu oldu” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Solmaz, her ne kadar burada vatandaşların ibadetine yönelik bir alan oluşturulma çabası bulunsa da, alanın uygun olmadığını, vatandaşların burada ibadet yaparken eksiklik hissedeceğini vurguladı. “İlgili ve diğer tüm işletmelerden talebimiz, vatandaşlarımızın ibadetini düzgün ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi adına hassas yaklaşmalarıdır. Bizler de bu tür mekanların kullanılmasına rıza göstermeyeceğiz,” dedi ve vatandaşların duyarlılığı için teşekkür etti.