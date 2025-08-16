Antalya’da Yolsuzluk Soruşturması: 8 Kişi Tutuklandı

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞMELER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları ile devam eden soruşturmada önemli bir aşamaya ulaştı. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturma dosyasında, 8 şahıs daha cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos’ta belirleyerek girdikleri adreslere baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, mahkemece tutuklandı.

MİLYONLUK RÜŞVET SUÇLAMALARI

Soruşturmaya ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini ve aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını belirtti. Aynı tanık ayrıca, Böcek’in babasının eski eşine ait bir daire için 30 milyon lira istediğini, bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak verdiğini söyledi.

Başka bir tanığın verdiği ifadeye göre, hak edişlerin hızlandırılması amacıyla 100 milyon lira istendiği, tartışmalar sonucunda 80 milyon lira üzerinde anlaşıldığı ve paranın Finike Döviz’e yönlendirildiği aktarıldı. Tanık, döviz veya altın alımının yapılmadığını, sonrasında 50 milyon lira daha talep edildiğini ve “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşmenin imzalandığını ve bu ödemenin Gökhan Böcek’in korumalarına teslim edildiğini açıkladı.

PATLAK VEREN PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ

MASAK raporlarına göre, para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanılarak, Altınişleyen Kuyumculuk aracılığıyla Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon lira ile üstü bir miktar para aktarıldığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği ama fiziki altın teslim edilmediği tespit edildi. Şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında da benzer yöntemleri kullandığı belirlendi.

KAYYIM ATANMA KARARI ALINDI

Soruşturma çerçevesinde Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler şöyle: Onur N. – Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması, Furkan S. – Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı, Ali Y. – Finike Döviz hissedarı, Mustafa A. – Finike Döviz hissedarı, Erkan A. – Finike Döviz hissedarı, Cemal A. – Finike Döviz veznedarı, Salih E. – Altınişleyen Kuyumculuk sahibi, Ertan K. – Resul Kuyumculuk sahibi. Daha önce tutuklanan Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı mevcut.