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Antalya’daki Kaçak Eğitim Faaliyetleri Hakkında Yeni Gelişme!

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ANTALYA’DA KAÇAK EĞİTİM FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Antalya’da “oyun parkı” olarak adlandırılan mekanlarda Rus ve Ukraynalı çocuklara kaçak eğitim ve okul faaliyetleri düzenlendiği tespit edildi. Bu durum üzerine, toplamda 6 işletme mühürlendi. Söz konusu işletmelerden 5’inin mühürleri, izinsiz eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına dair verdikleri taahhütler doğrultusunda kaldırıldı.

OKULLAR ARTIK OYUN PARKI OLARAK HİZMET VEREBİLECEK

Bu gelişmeyle birlikte, mühürlerin kaldırılmasının ardından okullar, sadece oyun parkı olarak hizmet verebilecek. Eğitim faaliyetleri ise yetkili merciler tarafından belirlenecek kurallara uygun olarak gerçekleşmeyecek.

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