antalya-dan-yazdan-kalma-manzaralar-geldi

KASIM AYINDA YAZ GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

Kasım ayının sonuna yaklaşırken, turizm merkezi Antalya’dan gelen haberler dikkat çekiyor. Kentte sıcaklık 32 dereceyi buldu ve sahiller tatilcilerle dolup taştı. İstanbul’dan Antalya’ya tatil için giden bir kişi, denize girdiğini arkadaşlarına görüntülü görüşme ile göstererek onların kıskanmasına neden olduğunu belirtti. Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI VE NEM ORANI

Antalya Körfezi’ndeki deniz suyu sıcaklığı 25 derece olarak kaydedildi. Nem oranı ise yüzde 14 düzeyinde ölçüldü. Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, özellikle Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, güneş altında dinlenip, denizin tadını çıkardı. Bazı tatilciler de spor yaparak enerjilerini artırdı.

TATİLCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Yılmaz Akay, “Hava müthiş, deniz harika. Atatürk’ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer” diyerek duygularını paylaştı. İstanbul’dan gelen tatilci ise, “İstanbul’da arkadaşlarım mont giyiyor, ben ise burada bikinimle plajda keyif yapıyorum, bu da onları kıskandırıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum” dedikten sonra tatilcilerin coşkusu dikkat çekti.