Antalya Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

RÜŞVET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla görevden alınan eski Antalya Emniyet Müdürü Ilker Arslan, bugün tutuklandı. Dosyadan sızan bilgiler, Arslan’ın bir rüşvet şemasının parçası olduğuna dair iddiaları içeriyor. İfade veren iş insanları, Fazlı A.’nın aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını belirtmiş. Bu süreçte, yaklaşık 10 milyon lira tutarında bir para, Ilker Arslan’ın ihtiyaçları için iş insanlarından talep edildiği öne sürülüyor.

İDDİALARA GÖRE AİLESİ DE ETKİNLİKTE

Ilker Arslan’ın eşi M.A., kızlarına Döşemealtı’nda 1+1 daire aldıklarını, bu ödemelerin de taksitli olarak aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın, Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı duyuruldu. MASAK raporlarına göre, bu aracın gümrükleme hizmet bedeli olan 997 bin liranın yine iş insanı F.A. tarafından ödendiği bildirildi. Raporlarda, ayrıca Fazlı A.’nın Arslan’ın hesabına 250 bin lira gönderdiği bilgisi yer aldı. Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddettiğini, A. ile 30 yıllık dost olduklarını ve M.A.’yı kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini savundu. Ilker Arslan ise, eşine yapılan ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışma ilişkisi dolayısıyla olduğunu iddia etti.

TESLİM OLDUĞU ANIN DETAYLARI

Ilker Arslan, gözaltı kararı Ankara’ya iletilmesine rağmen Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Arslan, dün Ankara İl Emniyetine davet edildi fakat telefonunu kapatıp bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Gece saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduktan sonra, Arslan’ın polisi şaşırtmak için kendi kardeşini aracıyla yolu çıkarttığı tespit edildi. Ekipler, Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda gittiğini belirledi ve durdurdu. Araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.

OLAYIN ARKA PLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması neticesinde Arslan hakkında gözaltı kararı çıkardı.

MAAŞ VE RÜŞVET SUÇLAMALARI ÜZERİNE

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Araştırmalarda iş insanı ile belediyeden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın adı geçti. Ayrıca, Arslan’ın Fazlı A. ile çıkar ilişkisine girdiği iddia edildi, yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı belirlendi. Bu nedenlerle Emniyet Teftiş Kurulu, Arslan’ı görevden uzaklaştırdı ve gözaltına alınmasını talep etti.

ILKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü Ilker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalıştı, ardından 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’da İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihinde Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ilker Arslan, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.