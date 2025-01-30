Antalya Falezlerde Düşen Genç Kız Kurtarıldı

ANTALYA’DA FALAZLERDEN DÜŞEN GENÇLER

Antalya’da falezlerden düşerek yaralı olarak kurtarılan Y.Z. (16), 112’yi aradı. Y.Z.’nin düştüğü yerden polise bahsetmediği arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut (18) ise olay yerinde ölü bulundu. Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Y.Z., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi ve falezlerde düştüğünü bildirdi. İhbar sonrası Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, Y.Z.’yi bulup güvenli bir şekilde bota aldı. Yaralı Y.Z., Yat Limanı’na ulaştırıldı ve vücudunda kırıklarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARKADAŞINDAN HABER ALINDI

Dün saat 21.00 sıralarında Aydın Karabulut, oğlu Hüseyin Boran Karabulut’tan haber alamadı. Arkadaşı Efe Ç., Aydın’a Hüseyin’in Y.Z. ile birlikte falezlerden düştüğünü söyledi. Bu haber üzerine Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip çocuklarını aramak üzere falezlere yöneldi. Baba Aydın, oğlu Hüseyin’i defalarca telefonla aradı, ancak sonuç alamadı.

HÜSEYİN BORAN KANIT İLE BULUNDU

Baba Karabulut, oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini belirttikten sonra sabah erken saatlerde Y.Z.’nin bulunduğu bölgeye dönen deniz polisi, çevrede arama çalışmaları yaptı. YZ.’nin düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara biçiminde bir alanda Hüseyin Boran Karabulut’un cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden, bota alınarak Yat Limanı’na götürüldü. Karabulut çifti, burada büyük bir üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Karabulut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

OĞULUNUN HATIRALARI

Yat Limanı’na gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, “Sabah 4’e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin’in, Y.Z.’yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu” açıklamasında bulundu. Aydın Karabulut ise “Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak’ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Y.Z. ile bu bölgeye geldiğini öğrendim. Sonrasında gelip durumu araştırdık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sevgili olup olmadıkları konusunda arkadaşlarına sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle ilişkisi olduğunu biliyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Y.Z. kurtarıldığında oğlumdan hiç bahsetmedi. Neden bahsetmediğini bilmiyorum” diye konuştu.