Antalya İl Emniyet Müdürü Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinde bir açıklama yaparak, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” dedi.

gözaltına alma süreci

NTV’nin haberine göre, bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde İlker Arslan gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı. Böcek, İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın adı geçti.

rüşvet suçlamaları ve bağlantılar

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait bir şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu gelişmeler sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Ayrıca, Fazlı A.’nin de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İlker Arslan’ın kariyeri

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yıllarında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak İlker Arslan, dün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.