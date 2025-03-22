Antarktika’da 1,2 Milyon Yıllık Buz Keşfi

AVRUPA KOMİSYONU PROJESİNE DESTEK

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Beyond EPICA – Oldest Ice’ projesi, Antarktika’da yürütülen bilimsel araştırmalar ile Dünya’nın iklim geçmişine dair önemli ve cesur adımlar atıyor. Projenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, araştırma ekibi, kıtanın derinliklerinden yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikte buz çekirdekleri çıkarma başarısını elde etti. Bu eşsiz örnekler, büyük bir titizlikle korunarak eksi 50 derecede saklanan özel konteynerlerle Avrupa’ya doğru yola çıktı.

BİLİMSEL ANALİZLER İÇİN HAZIRLIK

Nisan ayında İtalya’ya ulaşması beklenen bu buz çekirdekleri, buradan Almanya’ya gönderilecek ve projeye katılan araştırma kurumlarına daha küçük parçalara ayrılarak dağıtılacak. Bilim insanları, bu antik buz katmanlarını analiz ederek gezegenin iklim döngüleri ve atmosferik değişimlerini daha iyi anlama amacında.

Projenin koordinatörü Carlo Barbante, sondaj çalışmalarının büyük bir başarı ile sona erdiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz sondaj döneminde önemli ilerlemeler kaydettik. Özellikle son günlerde, 1,2 milyon yıl öncesine kadar uzanan iklim tarihine dair kritik veriler elde edeceğimiz analizler planladık” diye belirtti. Numuneleri laboratuvar ortamında inceleme konusunda heyecan duyduklarını aktaran Barbante, bu keşfin insanlığın geçmiş iklim değişimlerini daha iyi anlamasını sağlayarak gelecekteki iklim senaryolarını öngörmelerine katkıda bulunacağını vurguladı. Bilim camiası, Antarktika’nın derinliklerinden gelen bu doğal zaman kapsülünün hangi sırları barındıracağına dair büyük bir merak içindedir.