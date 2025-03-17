Antarktika’nın Gizemli Buzul Altı Haritası

ANTARKTİKA BUZUL ÖRTÜSÜ HARİTALANDI

İngiliz Antarktika Araştırmaları’nın öncülüğünde bir araya gelen uluslararası bilim insanları, Antarktika’nın buzul örtüsünün altında yatan yapıyı en ince detaylarına kadar haritalamakta önemli bir başarı elde etti. “Bedmap3” adı verilen bu kapsamlı harita, 60 yılı aşkın araştırma verisinin bir araya getirilmesiyle hazırlandı ve kıtanın daha önce keşfedilmemiş alanlarını gün yüzüne çıkardı. Uçaklar, uydular, gemiler ve köpekli kızaklar gibi çeşitli yöntemlerle toplanan veriler, Antarktika’nın 27 milyon kilometrekarelik buzul örtüsünün altında gizli kalmış dağları ve derin kanyonları net olarak gösteriyor. Scientific Data dergisinde yayımlanan harita, kıtanın en kalın buzlarının hangi bölgelerde bulunduğunu da ortaya çıkardı. Önceki verilere göre Adélie Land’deki Astrolabe Havzası’nda yoğunlaştığı düşünülen en kalın buz, yeni değerlendirmelere göre Wilkes Land’deki bir kanyona kaydırıldı ve burada buz kalınlığının 4.757 metreye kadar ulaştığı tespit edildi. Bu kalınlık, Birleşik Krallık’taki Shard gökdeleninin 15 katından daha fazlasını aşıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ANTAKTİKA’NIN TEPKİSİ

Bedmap3 haritası, bilim insanlarının Antarktika’nın buz tabakası ile yatak arasındaki etkileşimleri incelemelerine imkan tanıyan kritik bir araç haline geldi. Dr. Hamish Pritchard, bu haritanın, buzun kıta boyunca nasıl hareket ettiğini anlamalarına ve sıcaklıkların arttığı bir ortamda buz tabakasının nasıl değişim geçireceğini tahmin etmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

YENİ HARİTALAMA YÖNTEMLERİ

Bedmap3, 2001 yılında başlatılan ve Antarktika’nın kaya yatağını haritalama gayesi güden çalışmaların üçüncü aşaması olarak öne çıkıyor. Önceki çalışmalarla kıyaslandığında çok daha kapsamlı olan bu harita, eski verilerin iki katı kadar bilgi barındırıyor ve 500 metre aralıklarla işlenmiş veri noktaları içeriyor. Bu sayede, Doğu Antarktika, Güney Kutbu çevresi, Antarktika Yarımadası ve Batı Antarktika kıyılarındaki büyük bilgi boşlukları doldurulmuş oluyor. Ayrıca, daha önce tam olarak haritalanamayan derin vadiler ve kayalık dağlar gibi bölgeler artık daha doğru bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yeni uydu verileri, buz tabakasının yüksekliği ve şekli ile kıtanın kenarındaki yüzen buz raflarının kalınlığını daha hassas bir şekilde belirleyerek, buzun okyanusla buluştuğu ve yüzeye çıkmaya başladığı karasal oturma hatlarının daha net bir şekilde görünümünü sağlıyor.

İSTATİSTİKLER

Antarktika’nın toplam buz hacmi (buz rafları dahil): 27,17 milyon km³

Antarktika’nın toplam alanı (buz sahanlıkları dahil): 13,63 milyon km²

Antarktika buzunun ortalama kalınlığı (buz rafları dahil): 1.948 m (buz rafları hariç: 2.148 m)

Bütün buzların erimesi durumunda küresel deniz seviyesinde beklenen artış: 58 metre

BAS’tan haritalama uzmanı Peter Fretwell, “Bedmap3, Antarktika Buz Tabakası’nın daha önce düşündüğümüzden çok daha kalın ve büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, kıtanın kenarlarına sıcak okyanus suyunun girmesiyle erime riskinin arttığını ve dolayısıyla Antarktika’nın daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor” şeklinde belirtiyor. Bu harita, bilim insanlarının Antarktika’daki buzulların gelecekte nasıl davranacağını daha iyi anlamalarına olanak tanıyan önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.