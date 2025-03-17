Antarktika’nın Haritası: Buzullar Altındaki Gerçek Ortaya Çıkıyor

ANTARKTİKA BUZUL ÖRTÜSÜNÜ HARİTALAMADA ORTAK BAŞARI

İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) öncülüğünde bir araya gelen uluslararası bilim insanları, Antarktika’nın buzul örtüsünün altında bulunan yapıyı en detaylı şekilde haritalamak adına önemli bir başarıya imza attı. “Bedmap3” adı verilen bu kapsamlı harita, 60 yılı aşkın araştırma verisinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu ve kıtanın daha önce keşfedilmemiş alanlarını gözler önüne serdi. Uçaklar, uydular, gemiler ve köpekli kızaklar kullanılarak toplanan verilerle hazırlanan bu harita, 27 milyon kilometrekarelik buzul örtüsünün altındaki gizli dağları ve derin kanyonları net bir şekilde gösteriyor.

BUZ KALINLIĞI VE ÖNEMİ

Scientific Data dergisinde yayımlanan bu harita ayrıca, kıtanın en kalın buzlarının hangi bölgelerde bulunduğunu da ortaya koyuyor. Önceki verilere göre Adélie Land’daki Astrolabe Havzası’nda olduğu düşünülen en kalın buz, yeni değerlendirmelere göre Wilkes Land’deki bir kanyona kaydırıldı ve burada buz kalınlığının 4.757 metreye kadar ulaştığı belirlendi. Bu kalınlık, Birleşik Krallık’taki Shard gökdeleninin 15 katından daha yüksek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE CEVAP

Bedmap3 haritası, bilim insanlarının Antarktika’nın buz tabakası ile yatak arasındaki etkileşimleri incelemelerine olanak tanıyan önemli bir araç haline geldi. Dr. Hamish Pritchard, bu haritanın, buzun kıta boyunca nasıl hareket ettiğini anlamalarına ve sıcaklıkların arttığı bir ortamda buz tabakasının nasıl evrileceğini tahmin etmelerine yardımcı olacağını belirtti.

YENİ HARİTALAMA TEKNİKLERİ

Bedmap3, 2001’de başlatılan ve Antarktika’nın kaya yatağını haritalama çabalarının üçüncü aşaması olarak dikkat çekiyor. Önceki çalışmalardan daha kapsamlı olan bu harita, eski verilerin iki katı kadar veriye sahip ve 500 metre aralıklarla işlenmiş veri noktalarına sahip. Bu sayede, Doğu Antarktika, Güney Kutbu çevresi, Antarktika Yarımadası ve Batı Antarktika kıyılarındaki büyük bilgi boşlukları dolduruldu. Ayrıca, daha önce tam olarak haritalanamayan derin vadiler ve kayalık dağlar gibi bölgeler de şimdi daha doğru bir şekilde gösteriliyor.

İlginç İstatistikler

Yeni uydu verileri, buz tabakasının yüksekliği ve şekli ile kıtanın kenarındaki yüzen buz raflarının kalınlığını daha hassas bir şekilde kaydederek, buzun okyanusla buluştuğu ve yüzeye çıkmaya başladığı kara oturma hatlarının daha net bir şekilde görünmesini sağlıyor.

Birkaç ilginç istatistik ise şöyle:

– Antarktika’nın toplam buz hacmi (buz rafları dahil): 27,17 milyon km³

– Antarktika’nın toplam alanı (buz sahanlıkları dahil): 13,63 milyon km²

– Antarktika buzunun ortalama kalınlığı (buz rafları dahil): 1.948 m (buz rafları hariç: 2.148 m)

– Bütün buzların erimesi durumunda küresel deniz seviyesinde beklenen artış: 58 metre

BAS’tan haritalama uzmanı Peter Fretwell, “Bedmap3, Antarktika Buz Tabakası’nın daha önce düşündüğümüzden çok daha kalın ve büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, kıtanın kenarlarına sıcak okyanus suyunun girmesiyle erime riskinin arttığını ve dolayısıyla Antarktika’nın daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor” dedi. Bu harita, bilim insanlarının Antarktika’daki buzulların gelecekte nasıl davranacağını daha iyi anlamalarına olanak tanıyan önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.