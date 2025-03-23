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AÖF 2025 Sınav Takvimi Açıklandı

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2025 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ DUYURULDU

2025 Bahar Dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Öğrenciler için ara sınav ve dönem sonu final sınavlarının tarihleri netleşti. Ancak sınav merkezlerinin ne zaman açıklanacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Binlerce AÖF öğrencisi, 2025 Bahar Dönemi sınav tarihlerine Anadolu Üniversitesi’nin akademik takviminden ulaşarak, sınav hazırlıklarına ağırlık vermeye başladı.

SINAV YERLERİ HAKKINDA MERAK DEVAM EDİYOR

AÖF öğrencileri, sınav hazırlıklarına hız verirken, sınav yerlerinin ne zaman bildirileceğine dair gelecek duyurulara yoğun bir şekilde dikkat ediyor. Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği sınav yerleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak, gerekli bilgilendirme sağlandığında öğrenciler bilgilendirilecek.

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