Apartta Gizli Kamera Düzenekleri Bulundu

GİZLİ KAMERA SKANDALI

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde günlük kiraya verilen bir odada, 3’lü priz içine gizli bir kamera düzeneği yerleştirildiği belirlendi. Odayı kiralayan kişinin durumu fark etmesi üzerine polise haber vermesi skandalı gün yüzüne çıkardı. Prizden şüphelenen ziyaretçi, yaptığı inceleme sonucunda priz içerisine gizlenmiş aktif bir kamera buldu. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, gizli kamera düzeneğine el koydu.

İKİNCİ KEZ TESPİT EDİLDİ

Detaylı araştırmalar sonucunda, aynı işletmeye ait 3 ayrı odada daha benzer gizli kamera düzeneklerinin bulunduğu ve hepsinin kayıt yaptığı tespit edildi. Kayıt cihazları ile içindeki görüntüler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis yetkilileri, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını araştırıyor.