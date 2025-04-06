Apple’a Vergi Etkisi: iPhone Fiyatı Artacak mı?

TİCARET TARİFELERİ ŞİRKETLERİ ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ticaret tarifeleri, yurtdışında üretim yapan şirketler üzerinde olumsuz etki yarattı. Bu gümrük vergileri, en çok etkilenenlerle beraber Apple’ı da içine alıyor. Analistlerin tahminlerine göre, gümrük vergilerinin sonucunda iPhone fiyatlarının yüzde 30 ile 40 oranında artma olasılığı bulunuyor. Şu an için Apple’ın bu maliyet artışını müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı ise belirsiz.

MALİYETLER ARTTI

Apple, iPhone üretiminin büyük bir kısmını Çin’de gerçekleştiriyor. Trump, Çin’e yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uyguladı. Bununla birlikte, Çin de ABD ürünlerine aynı oranla vergi getireceğini açıkladı. Apple’ın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 13 azalarak 188,4 dolara düştü. Böylece teknoloji devinin piyasa değeri, tarifelerin açıklanmasının akabinde 300 milyar dolar azalmış durumda.

İPHONE FİYATLARI NE OLACAK?

Apple, yılda 220 milyondan fazla iPhone satışı yapıyor ve en büyük pazarları arasında ABD, Çin ve Avrupa yer alıyor. ABD’de iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 799 dolar. Uzmanlar, Apple’ın maliyetleri ürünlere yansıtması durumunda fiyatın bin 142 dolanın üstüne çıkabileceğini vurguluyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro Max fiyatının bin 599 dolardan 2 bin 300 dolara yükselebileceği söyleniyor. 599 dolardan satılan iPhone E modelinin fiyatının ise 856 dolara çıkabileceği öngörülüyor.

MUAFİYET OLACAK MI?

Apple’a herhangi bir muafiyet tanınacak mı, sorusu da merak konusu. Uzmanlar, Trump yönetiminin sert politikaları dolayısıyla geçmiş yıllardaki gibi bir muafiyetin sağlanmasının düşük bir ihtimal olduğuna dikkat çekiyor. Gümrük vergilerinin Apple’a maliyetinin 40 milyar dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DEKİ FİYAT HAREKETLERİ

Geçtiğimiz hafta Apple, Türkiye’deki iPhone ve diğer birçok ürününün fiyatına zam yaptı. Bu artışlarla birlikte en ucuz iPhone modeli 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 lira oldu. Trump’ın tarife açıklamasının hemen ardından Türkiye’deki Apple ürünlerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Fakat ABD’deki olası fiyat değişikliklerinin, şirketin tüm dünyadaki ürünlerini direkt olarak etkileme potansiyeli bulunuyor.