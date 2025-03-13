Apple’dan 1.5 Milyar Kullanıcıya Güvenlik Uyarısı

APPLE’DAN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Apple, 1.5 milyar iPhone cihazını tehdit eden bir güvenlik açığını tespit ettikten sonra hızlı bir güncelleme yayımladı. Bu düzeltme, Apple kullanıcılarını “kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığından yararlanan son derece karmaşık bir saldırıdan” korumayı amaçlıyor. CVE-2025-24201 koduyla bilinen güvenlik açığı, Safari tarayıcısında yer alan Webkit motoru ve iPhone ile iPad için oluşturulan diğer web tarayıcılarında belirlendi. Bilgisayar korsanları, bu açığı kullanarak kötü amaçlı web siteleri oluşturdu ve kurbanların web tarayıcılarının dışındaki akıllı telefon alanlarına erişim sağladılar. Apple, kullanıcılarına iOS 18.3.2’yi indirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

ETKİLENEN MODELLER HAKKINDA UYARI

Teknoloji devi, güvenlik açığının iPhone XS ve sonraki modellere sahip olan bireyleri etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Webkit’teki güncel sıfır gün güvenlik açığının, belirli hedeflenen kişilere yönelik siber saldırılarda kullanılabileceği aktarıldı. Apple, Aralık 2023’te iOS 17.2’yi yayımladı ve o zamandan bu yana, iPhone yazılımlarında birçok güncelleme ile iOS 18’e geçiş yapıldı. Bu sebepten dolayı, hâlâ iOS 17.2 kullanan kişiler mevcut birçok yazılım güncellemesinin gerisinde kalmış durumda. Apple, özellikle hangi kullanıcıların hedef alındığı, saldırıların süresi ya da bu durumu nasıl öğrendiklerine dair detay vermedi. Şirket, siber suçluların tüm müşteri tabanını hedef aldığına inanmıyor.