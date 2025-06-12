Apple Siri’nin Ertelenme Nedeni Açıklandı

YENİ SİRİ’DE ERTELEME NEDENLERİ

Apple, 2024 yılında üretken yapay zeka ile baştan aşağı güncellemeyi planladığı Siri asistanının ertelenme gerekçesini açıkladı. Şirketin yazılım bölümü başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri mülakatta bu konudaki detayları paylaştı.

Apple yöneticisi Craig Federighi, yapay zeka destekli Siri’nin ertelendiğini resmi olarak duyurdu. Gecikmenin nedenini, ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olarak belirtti. Ek olarak, pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, şirketin kalite standartlarına uymayan bir ürünü piyasaya sürerek kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmak istemediğini dile getirdi. Bu sebeple, Siri üzerinde daha yoğun çalışmalar yapmaları gerektiği için erteleme kararı aldıklarını ifade etti.

KULLANICI BEKLENTİLERİ

Apple’ın, bu kadar kaynağa rağmen neden hala Siri’yi beklenen seviyeye getiremiyor olduğu sorusuna Federighi, otomasyonun henüz kimse tarafından mükemmel bir şekilde gerçekleştirilemediğini ve en iyi ürünü oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Şirketin hedefi, kullanıcının ihtiyaçlarını anlayan, ekran farkındalığı olan ve insanla doğal bir iletişim kurabilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zeka destekli Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Apple’ın bu iddialı hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve kullanıcı beklentilerini ne ölçüde karşılayabileceği ise zamanla netlik kazanacak.