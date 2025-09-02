Apsiyon, Aidat Fiyatlarını Yayımladı

Apsiyon’un 2025 Veri Analizi

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ isimli raporunu yayımladı. Rapor, 2022-2025 yılları arasında aidatlarda yaşanan artışları tüm şehirler özelinde detaylandırıyor. Ayrıca, ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi harcamalarını da kapsıyor. 2025 yılında Muğla’nın ortalama 8 bin 710 TL ile aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olduğu görüldü. Muğla’yı sırasıyla İstanbul 6 bin 629 TL, Ankara 5 bin 49 TL ve İzmir 4 bin 919 TL ile takip ediyor.

En Düşük Aidat Şehirleri

Rapora göre en düşük aidatlar ise Uşak 1,061 TL, Hatay 1,246 TL, Ordu 1,287 TL, Aksaray 1,306 TL ve Mersin 1,455 TL ile karşımıza çıkıyor. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, bu konuda “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu” şeklinde bir açıklama yaptı. Türk, büyükşehirlerdeki bu durumun hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendirdiğini belirtti.

İstanbul’daki Taşınma Hareketliliği

Raporda, 2025 yılının ilk yarısında İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleştiği de belirtiliyor. Özellikle yazlık bölgelerde aidatların artışları dikkat çekici. Muğla’da aidatlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455 oranında yükseldi. İstanbul’da ise Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşıyor. Türk, “Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aidat Artışlarının Nedenleri

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı” dedi. Muğla’da bu oran yüzde 455 olarak kaydedilirken, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 oranında artış yaşandığı not edildi. Özen, personel maliyetlerinde artış, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak yükselmesi gibi nedenlerin aidatları rekor seviyelere taşıdığını ifade etti. Ayrıca, profesyonel site yönetimi zorunluluğu ve artan işletme maliyetlerinin de bu artışı tetiklediğini aktardı. Aidat artışlarını kontrol altına almak için şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların gerekli olduğunu belirtti.