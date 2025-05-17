Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor

Ara Güler’İ ANLATAN FİLM GELİYOR

Sanatıyla İstanbul’u, Anadolu’yu ve Türkiye’nin insanlarını dünya sahnesine tanıtan, ayrıca dünyayı görüntülediği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye’ye tanıtan Ara Güler’in hayatı film olarak sinemaseverlerle buluşacak. 2018 yılında hayatını kaybeden Güler’i konu alacak film, “Merhaba” ismiyle izleyici karşısına çıkacak. Bu film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, film iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE TANITILACAK

Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında “Marche du Film” bölümünde tanıtılacak olan proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliğiyle geliştiriliyor. Ermenistan’daki yapım ortakları arasında Anso Film ve yapımcılar Ani Galstyan ile Hovhannes Galstyan yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. Bu ikili, senaryo çalışmalarına Ara Güler’in sağlığında ve onun talepleri doğrultusunda başlamıştı. Senaryo geliştirme ve arşiv süreçleri ise Doğuş Grubu’na bağlı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde titizlikle yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan destekle hayata geçirilen bu proje, TRT 12 Punto’da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski’nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görüldü.