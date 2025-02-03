Ara Tatil Sonrası İstanbul’da Trafik Yoğunlaştı

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin sona ermesiyle okulların açılması sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğuna yol açtı. Türkiye genelinde ilk ve orta öğretimdeki iki haftalık tatil sonrası, İstanbul’da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir trafik gözlemlendi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen bugün ders başı yaparak eğitimlerine devam ediyor.

TRAFİK DURUMU VE GÖRÜNTÜLER

Okulların açılmasıyla birlikte E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, sabah saat 07.30 sularında şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 55 oranında kaydedildi. Bu durum, günlük hayatın akışını etkileyen önemli bir gelişme olarak ön plana çıktı.