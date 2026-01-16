Ara Tatillerle İlgili Bakan Tekin’den Açıklama

ara-tatillerle-ilgili-bakan-tekin-den-aciklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatiller hakkında güncel açıklamalar geldi. Bakan Tekin, “Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle ve kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Tekin, konuyla ilgili olarak, “Analizlerimizi yapıyoruz” dedi. Alınan kararların, çok kapsamlı bir alan araştırması ve istişare sürecinin ardından şekillendiğinin altını çizdi.

ARA TATİLLERLE İLGİLİ ANALİZLER SÜRÜYOR

Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili farklı görüşlerin olduğunu, bu nedenle tarafların karşılaştırıldığı bir değerlendirme süreci yürütüldüğünü belirtti. “Bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.” diyen Tekin, bazı kişilerin bu ifadeleri yanlış yorumladığını, sanki yalnızca kamuoyuyla danıştıklarını düşündüğünü kaydetti. “Bu çok art niyetli bir yaklaşım.” diye ekledi.

KONU GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Tekin, eğitimin tüm paydaşlarıyla, öğretmenler ve öğrencilerle sürekli diyalog içerisinde olduklarını ve pedagojik ile akademik anlamda artıları ve eksileri tartıştıklarını vurguladı. “Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.” ifadeleriyle, ara tatillerle ilgili net bir kararın alınmadığını, konunun aktif bir şekilde değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

