Araç Kamerası Fiyatları 1500-25000 Lira

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen yeni bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikteki bu değişiklik, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonunu bulundurma şartını kapsamaktadır. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra, ilk kez tescil edilecek taşıtlar için bu ekipmanların zorunlu olması öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, yönetmeliğin C hususiyetleri listesinde yer alan araçlar için geçerli olacak.

C HUSUSİYETLERİ ARACILARI

C hususiyetine giren araçları arasında taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römork, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet ve tehlikeli madde taşıyan araçlar bulunuyor. Bu düzenleme ile birlikte, bu araçların ilk tescil aşamasında gerekli kamera ve takip sistemlerinin de yükümlülüğü başlıyor.

ARAÇ KAMERALARI VE TAKİP CİHAZLARI FİYATLARI

Araçların kamera ve kayıt cihazları, özelliklerine göre fiyatlandırılıyor ve 1500 liradan başlayarak 25 bin liraya kadar değişiyor. Aynı şekilde, araç takip cihazlarının fiyatları da 3 bin liradan başlayıp 20 bin lira seviyesine kadar yükselebiliyor. Araç sahiplerine, bu sistemleri elde edebilmeleri için 30 günlük bir süre tanınıyor.

ELEKTRİK TESİSATINDA DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

Araçlara ek olarak monte edilecek kamera-kayıt cihazları ve takip cihazları, enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle araçların elektrik aksamında değişiklik yapılması gerekiyor. Kabin içinde karmaşanın önlenmesi amacıyla oto elektrik ustalarından yardım alarak uygun tesisat noktalarından enerji temin edilmesi öneriliyor.