Araç Kamerası Ve Takip Fiyatları

Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı

YENİ DÜZENLEME İLE ZORUNLULUKLAR ARTIK GÜÇLENİYOR

Bugün yayımlanan düzenleme, araç sahipleri için önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. Yeni yönetmelikte, “araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu” bulundurma zorunluluğu, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek araçlar için geçerli olacak. Bu düzenleme, yönetmeliğin C hususiyetleri listesine dahil olan ekleri kapsıyor.

C HUSUSİYETİNE GİRENLERİN LİSTESİ

C hususiyetine giren araçlar arasında taksi, otobüs, kamyon, çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesiyle kullanılacak araçlar, traktör, römorklar, yarı römorklar ve otomobiller bulunmaktadır. Ayrıca minibüs, kamyonet ve tehlikeli madde taşıyan araçlar da bu listeye dâhil ediliyor.

ARAÇ KAMERASI VE TAKİP CİHAZLARI FİYATLARI

Araçlara takılacak kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1500 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar, cihazların özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Araç takip cihazlarının fiyat aralığı ise 3 bin lira ile 20 bin lira arasında yer alıyor. Araç sahiplerine bu yeni sistemlerin kurulumu için 30 gün süre veriliyor.

ENERJİ İHTİYACINI UNUTMAYIN

Yeni eklenen araç kamera-kayıt cihazları ve takip cihazları enerji ihtiyacı duyuyor. Elektrik aksamında değişiklik yapılması gerektiğinden, kablo karmaşasından kaçınmak için oto elektrik ustalarından destek almak öneriliyor. Uygun tesisat noktasından enerji alınıp cihazlara aktarılması, sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor.