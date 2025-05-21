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Araç Muayene Hizmetleri Özelleştirildi

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ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

Araç muayene hizmetleri alanındaki özelleştirme süreci nihayet sona erdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, gerçekleştirilen ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Bu karar, araç muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesini kapsayan hizmetlerin özelleştirilmesi sürecini 20 yıl boyunca özel sektöre devretmeyi öngörüyor.

İHALE SONUÇLARI VE TEKLİFLER

İhale sonuçlarına göre, birinci bölge için 830 milyon TL, ikinci bölge için ise 890 milyon TL teklif veren MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi sunarak ihaleyi kazandı. Bu durum, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, bakım çalışmaları ve hizmet süreçlerinin MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından üstlenileceğini gösteriyor.

Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesiyle birlikte, bu alanın daha verimli ve hızlı bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Özel sektör, bu imtiyazı alarak araç muayene süreçlerinin modernlenmesine katkıda bulunacak.

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