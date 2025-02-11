Araç Muayene Hizmetleri Özelleştirme İhalesi Başlatıldı

ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNDE YENİ İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi amacıyla yeni bir ihale süreci başlatılıyor. Bu ihale için teklif verme süresi dün itibarıyla sona erdi. Kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanacak. Özelleştirme sözleşmelerinin 15 Ağustos 2007’de imzalandığı ve süresinin 14 Ağustos 2027’de sona ereceği belirtiliyor. Araç muayene yönetmeliği gereği, ihaleler sözleşme süresi bitiminden en az 5 yıl önce başlatılıyor.

KART KOMİSYONLARI VATANDAŞI ETKİLEMEYECEK

İlgili mevzuat hükümlerine göre, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yılı için yüzde 30’u, sonraki 7 yıl için yüzde 40’ı, son 10 yıl için yüzde 50’si Hazineye aktarılacak. Yeni dönemde kredi kartı ile muayene ücretlerini ödeyen vatandaşlar, kredi kartı komisyonunu ödemek zorunda kalmayacak. Bu komisyondan işleticiler sorumlu olacak. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etmek ve gerekli makine ile ekipman yatırımlarını yapmak işleticilerin sorumluluğunda olacak.

Özelleştirmenin kapsamında, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonlarının açılması da zorunlu hale geliyor. Özelleştirme ihalesi çerçevesinde trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunduğu, bu araçların büyük kısmının otomobiller oluşturduğu kaydediliyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet göstermekte.