Araç Muayenesinde Kredi Kartı Komisyonu Kalkıyor

YENİ İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından başlatılan yeni ihale süreciyle araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor. Bu yeni dönemde, vatandaşları sevindirecek bir değişiklik hayata geçiriliyor. Kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde, “kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek” ifadesiyle netlik kazanıyor. Türkiye’deki araç muayene hizmetleri, 2004 yılında kuzey ve güney bölgeleri olarak ikiye ayrılarak özelleştirilmişti. Mevcut sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027’de sona eriyor. Bu doğrultuda, hizmetin kesintisiz devamlılığı için yeni bir ihale süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı.

YENİ İHALE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

İhale süreci ÖİB tarafından yürütülecek ve “2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor”. İhale sonucunda yeni işleticiler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı olacaklar. Yeni dönemde araç muayene ücretlerinin, “ilk üç yıl için %30’u, sonraki 7 yıl için %40’ı ve son 10 yıl için %50’si kamu payı olarak Hazine’ye aktarılacak”. Ancak, vatandaşları en çok ilgilendiren değişiklik kredi kartı komisyonu uygulaması olacak. Artık, kredi kartıyla yapılan ödemelerde “komisyon ücreti vatandaştan alınmayacak, işleticiler tarafından karşılanacak”.

YENİ İSTASYONLAR İNŞA EDİLECEK

İşleticiler, hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etmek ve gerekli tüm makine-ekipman yatırımını yapmakla yükümlü olacaklar. Ayrıca, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyon açma zorunluluğu da bulunuyor. Özelleştirme ihalesi kapsamında, araç muayenelerinin “Avrupa Birliği standartlarında” yapılması hedefleniyor. Bu sayede, trafik kazalarında araçlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanıyor. Türkiye’de şu an yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor ve bunların büyük bir kısmını otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.