Araç Sahipleri İçin Benzin Fiyatlarına Zam Uyarısı

Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla tekrar yükseliyor. Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrasında Perşembe günü yaşanan kaybın bir kısmını dengelemeyi başarıyor. Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kayıp yaşadıktan sonra yeniden 70 dolar seviyelerine çıkarken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, benzin ve motorin fiyatları üzerinde indirim ya da zam olarak etkisini sürdürüyor. Son olarak, benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi ve bu zamlı fiyatlar pompada uygulanmaya başlandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği söz konusu olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları ise:

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları da şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurlarındaki değişiklikler göz önüne alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamanın ardından, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar dağıtım rekabeti ve serbestliği nedeniyle şirketler ve şehirler arasında farklılık gösterebiliyor.