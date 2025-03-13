Araç Sahipleri İçin Zam Uyarısı!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı açıklandı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor: Benzin litre fiyatı 43.41 TL, motorin litre fiyatı 45.36 TL ve LPG litre fiyatı 27.59 TL.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasına baktığımızda ise benzin litre fiyatı 43.26 TL, motorin litre fiyatı 45.24 TL ve LPG litre fiyatı 26.99 TL olarak kaydediliyor.

ANKARA FİYATLARI

Ankara’da akaryakıt fiyatları; benzin litre fiyatı 43.96 TL, motorin litre fiyatı 46.09 TL ve LPG litre fiyatı 27.49 TL olarak güncellenmiş durumda.

İZMİR FİYATLARI

İzmir’de ise benzin litre fiyatı 44.33 TL, motorin litre fiyatı 46.46 TL ve LPG litre fiyatı 27.34 TL seviyelerine ulaşmış durumda.