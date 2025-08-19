Araç sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu hale geldi

Araç sahiplerini etkileyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklik, araç takip ve kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ile acil durum butonu bulundurma zorunluluğunu getiriyor. Bu düzenlemeye göre, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez tescil edilecek taşıtlarda bu şartlar zorunlu hale geliyor. Ancak, daha önce tescil edilen araçlar için bu gereklilik bazı tarihlere kadar uygulanmayacak.

MODEL YILLARINA GÖRE UZATMA SÜRELERİ

Değişiklikte belirtilen zorunluluklar, 2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonra yapılacak ilk muayeneye kadar geçerli olmayacak. Bu durum, araç sahiplerine belirli bir esneklik sağlıyor.

OKUL SERVİSİ YENİ DÜZENLEMESİ

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek okul servislerinde, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunanlar için 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlar uygulanmayacak. Ayrıca, araç takip ve kamera sistemi ile diğer gereklilikler için 30 gün içinde hazırlık yapma süresi tanınıyor.