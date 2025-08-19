Araç Takip Sistemleri Zorunlu Olacak

YENİ YÖNETMELİK ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Araç sahiplerini ilgilendiren, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemede, araç takip ve kamera sisteminin yanı sıra görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonunun bulundurulması zorunlulukları, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek taşıtlar için geçerli olacak. Önceden tescil edilen araçlar için ise bu şartlar belli tarihlere kadar zorunlu olmayacak.

MODEL YILLARINA GÖRE ZORUNLULUK TARİHLERİ

2025-2023 model araçlar, 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027’ye kadar ve 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar zorunluluk uygulanmayacak. Bu tarihler sonrası ilk muayenelerde söz konusu şartlar geçerli olacak.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek olan okul servislerinde, mevcut yönetmeliğe uygun olan kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçlarda, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartların aranmayacağı belirtildi. Ayrıca, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 günlük bir süre verildi.