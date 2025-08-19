Araç Takip Ve Kamera Sistemi Fiyatları

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar, Resmi Gazete’de duyuruldu. Yapılan değişiklikle beraber, araç takip ve kamera sistemlerinin, görüntü kayıt cihazlarının ve acil durum butonlarının bulundurulma şartı, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez tescil edilecek taşıtlarda zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, yönetmeliğin C hususiyetleri listesine dahil olan araçlar için geçerlidir. C hususiyetine giren araçlar arasında taksiler, otobüsler, kamyonlar, çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktörler, römorklar, yarı römorklar, traktör römorkları, otomobiller, minibüsler, kamyonetler ve tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.

ARAÇ KAMERASI VE KAYIT CİHAZLARININ FİYATI

Araç kamera ve kayıt sistemleri, fiyatları 1500 liradan 25 bin liraya kadar değişiklik gösteriyor. Bu fiyatlar, cihazların özelliklerine göre farklılık arz ediyor. Araç takip cihazlarının fiyatları ise 3 bin lira seviyesinden başlayarak 20 bin liraya kadar yükseliyor. Araç takip ve kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ile acil durum butonu bulundurulma şartı için ise 30 günlük bir süre tanınıyor.

CİHAZLARIN ENERJİ İHTİYACI

Araçlara ekstra olarak takılacak kamera ve takip cihazları, enerji kullanımına ihtiyaç duyuyor. Elektrik aksamında değişiklik yapmanız gerekebilir. Eğer araç içinde kablo karmaşası istemiyorsanız, oto elektrik ustalarından destek alarak uygun tesisat noktalarından enerji alıp cihazlara aktarabilirsiniz.