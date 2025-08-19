Araç Takip ve Kamera Sistemleri Fiyatları

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YER ALDI

Milyonlarca araç sahibini etkileyen yeni bir karar Resmi Gazete’de açıklandı. Yapılan değişiklikle birlikte, araç takip sistemleri, kamera cihazları, görüntü kayıt cihazları ve acil durum butonu bulundurmak zorunlu hale geliyor. Bu şartlar, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa tescil edilecek taşıtlar için geçerli olacak. Düzenleme, C hususiyetleri listesindeki araçlar için uygulanacak.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA?

C hususiyetine giren araçlar arasında taksi, otobüs, kamyon, çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römork, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet ve tehlikeli madde taşıyan araçlar bulunuyor. Bu araçların ilk tescil sırasında ilgili ekipmanların bulundurulması gerekecek.

ARAÇ KAMERA VE TAKİP CİHAZLARI FİYATLARI

Araç kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1500 liradan başlayarak 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Araç takip cihazları ise 3 bin lira seviyesinden başlayıp, 20 bin liraya kadar yükselebiliyor. Araç sahiplerine, bu sistemlerin kurulumu için 30 gün süre tanınıyor.

ENERJİ İHTİYACI VE TESİSAT DEĞİŞİKLİĞİ

Ekstra takılacak araç kamera-kayıt ve takip cihazları enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu cihazların çalışabilmesi için elektrik sisteminde değişiklik yapılması gerekecek. Araç içinde kablo karmaşasını önlemek isteyenler, oto elektrik ustalarından yardım alarak uygun tesisat noktalarından enerji alabilir ve cihazlara aktarabilir.