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Araç Yangını Aracın Kullanılamaz Hale Gelmesiyle Sonuçlandı

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OLAYIN GERÇEKLEŞİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kırsal İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu, Çayyaka Mahallesi’ne giderken kullandığı hafif ticari aracının motordaki arıza nedeniyle bir anda alev almasıyla karşılaştı. Çıbukcu, aracını hemen yol kenarına park edip olay yerinden uzaklaştıktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜYOR

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde, aracın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi ve olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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