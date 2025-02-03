Aracı Kurumların Alım-Satım Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde olumsuz bir seyir izliyor. Saat 13:30 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 1,70 düşüşle 9.833 puanda işlemini sürdürüyor. İşlem hacmi ise 60 milyar TL seviyelerinde seyrini devam ettiriyor.

İŞLEM HACMİNDEKİ ÖNE ÇIKAN ARACI KURUMLAR

Son verilere göre, piyasada en yoğun alım-satım gerçekleştiren aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde dikkat çeken hisse senetleri şu şekilde sıralanıyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en fazla net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla İş Yatırım, Deniz Yatırım ve Garanti Yatırım olarak öne çıkıyor. İş Yatırım’ın en çok alım yaptığı üç hisse ise “ISCTR, GARAN, YKBNK” şeklinde. Deniz Yatırım’ın en çok alım yaptığı üç hisse “THYAO, YKBNK, ISCTR” olarak belirlenirken, Garanti Yatırım’ın en fazla alım yaptığı üç hisse “YKBNK, GARAN, ISCTR” şeklinde sıralanıyor.

KAYDA DEĞER NET SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Endekste net satıcı olan kurumlar ise Yapı Kredi Yatırım, BofA ve QNB Invest olarak kaydediliyor. Yapı Kredi Yatırım’ın en çok satış yaptığı üç hisse “AKBNK, EREGL, BIMAS”, BofA’nın en çok satış yaptığı üç hisse “EKGYO, ISCTR, SAHOL” olarak belirtiliyor. QNB Invest’in en çok sattığı üç hisse ise “YKBNK, AKBNK, ISCTR” şeklinde sıralanıyor.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞİ/ÇIKIŞI

Günlük net para girişi veya çıkışı, belirli bir piyasaya ya da hisse senedine ait, belirli bir işlem anında veya gününde, işlemlere katılan ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Bu yöntemle, alış ve satış yapan belirli sayıda kurumların net farkı para girişini, negatif farkı ise para çıkışını gösteriyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasaya ya da hisse senedine ait, işlem anında işlem yapan ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin pozitif farkı olarak tanımlanıyor. Günlük net para çıkışı ise, belirli bir piyasaya ya da hissenin işlem anında işlemlere katılan ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin negatif farkı olarak belirleniyor.