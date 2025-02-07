Aracı Kurumların En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul’da olumlu bir seyir göze çarpıyor. Saat 13:46 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 artış ile 9.858 puanda işlem görmekte. İşlem hacmi ise 51 milyar TL seviyelerine ulaştı. Son verilere göre, en fazla alım ve satım gerçekleştiren aracı kurumlar ile bu kurumların öne çıkan hisse senetleri aşağıda belirtiliyor.

ARACI KURUMLARIN NET ALIŞLARI

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde net alım yapan aracı kurumlar sırasıyla TEB Yatırım, Ziraat Yatırım ve Halk Yatırım olarak öne çıkıyor. TEB Yatırım’ın en fazla alım yaptığı hisseler arasında THYAO, YKBNK ve KRDMD bulunuyor. Ziraat Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisseler ise AKBNK, ASTOR ve YKBNK olarak sıralanıyor. Halk Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisseler arasında ise EREGL, AKBNK ve KRDMD yer alıyor.

NET SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Endekste net satıcı konumunda bulunan aracı kurumlar arasında Yapı Kredi Yatırım, Ak Yatırım ve Ünlü Yatırım yer alıyor. Yapı Kredi Yatırım, en çok satış yaptığı hisselerde PGSUS, EREGL ve GARAN’ı tercih ederken, Ak Yatırım’ın en çok satış yaptığı hisseler ISCTR, AKBNK ve EREGL olarak kaydediliyor. Ünlü Yatırım ise AKBNK, YKBNK ve ASTOR hisselerinde en fazla satış gerçekleştiren aracı kurum konumunda.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI

Günlük net para girişi ve çıkışı, belirli bir piyasaya ya da bir hisse senedine, belirli bir işlem anında veya gününde, işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin alış ve satış arasındaki farkı ifade ediyor. Alım ve satım işlemlerinde yer alan belli sayıdaki aracı kurumların farkı pozitif olduğunda bu durum para girişini, negatif olduğunda ise para çıkışını gösteriyor. Günlük net para girişi, belli bir piyasada veya hisse senedinde belirlenen dönem içinde, işlem tarafı olan kurumların pozitif farkıdır. Günlük net para çıkışı ise aynı şekilde negatif farkı ifade ediyor.