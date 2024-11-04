Aracı Kurumların Hisse Alım-Satım Verileri

Borsa İstanbul’da Negatif Seyir

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde olumsuz bir seyir izliyor. Saat 14:41 itibarıyla BIST 100 endeksi günlük işlemlerinde yüzde 2,28 düşüş göstererek 8682 puandan devam ediyor. Aynı zamanda, işlem hacmi 39 milyar TL seviyesine ulaştı.

Aracı Kurumların Alım-Satım Faaliyetleri

Son verilere göre, Borsa İstanbul’da en fazla alım-satım gerçekleştiren aracı kurumlar ve bu kurumlar tarafından öne çıkan hisse senetleri şunlar: BIST 100 endeksinde en çok net alım yapan aracı kurumlar sırasıyla Halk Yatırım, İş Yatırım ve Garanti Yatırım oldu. Halk Yatırım, en çok alım yaptığı hisse senetleri: “YKBNK, ZPLIB, THYAO”. İş Yatırım, “BIMAS, THYAO, YKBNK” hisselerine yoğunlaştı. Garanti Yatırım ise “AKBNK, REEDR, THYAO” hisselerini tercih etti. Öte yandan, net satıcı tarafta bulunan aracı kurumlar arasında BofA, HSBC ve Ziraat Yatırım yer aldı. BofA’nın en çok sattığı hisseler: “ISCTR, EREGL, REEDR”; HSBC’nin “SAHOL, TCELL, YKBNK”; Ziraat Yatırım’ın ise “ZPLIB, ALTIN, SASA” oldu.

Günlük Net Para Girişi ve Çıkışı

Günlük net para girişi veya çıkışı, belirli bir piyasaya ya da hisse senedine ait işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Bu şekilde, alış ile satış tarafındaki belirli bir sayıdaki kurumların alım-satım dengesinin pozitif farkı para girişini, negatif farkı ise para çıkışını gösteriyor.

Günlük net para girişi, belirli bir işlem anında ya da günde işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlem pozitif farkıdır. Bu durum, olumlu bir tablo çizese de fiyatın yükseleceği konusunda kesin bir sonuca götürmez. Günlük net para çıkışı ise negatif farkı ifade eder ve bu durumda da fiyatın düşeceği anlamına gelmez.