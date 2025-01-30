Aracı Kurumların Yatırım Yaptığı Hisseler

BİST 100 ENDENKSİ POZİTİF SEYREDİYOR

Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününde olumlu bir seyir izliyor. Saat 13:57 itibarıyla BIST 100 endeksi, günlük yüzde 0,60 artış göstererek 10.137 puanda işlem görüyor. Bunun yanı sıra, işlem hacmi de 51 milyar TL seviyesinde seyrediyor. Piyasalardaki son verilere göre, alım-satım işlemleri en fazla olan aracı kurumlar ve bu kurumların dikkat çeken hisse senetleri aşağıdaki gibi sıralanıyor.

ARACI KURUMLARIN NET ALIŞ İŞLEMLERİ

BIST 100 endeksinde en yüksek net alış yapan aracı kurumlar arasında; Yapı Kredi Yatırım, QNB Yatırım ve Garanti Yatırım öne çıkıyor. Yapı Kredi Yatırım’ın en çok alım yaptığı üç hisse senedi şunlardır: THYAO, TUPRS, EREGL. QNB Yatırım’ın en fazla alım gerçekleştirdiği hisse senetleri ise TOASO, THYAO ve ENKAI olarak sıralanıyor. Garanti Yatırım’ın en çok alım yaptığı üç hisse senedi ise THYAO, ISCTR ve KCHOL şeklinde.

NET SATICI ARACI KURUMLAR

Borsa İstanbul’da endekste net satıcı konumunda olan aracı kurumlar arasında BofA, Tacirler Yatırım ve İş Yatırım bulunuyor. BofA’nın en çok satış yaptığı üç hisse senedi; ISCTR, YKBNK ve GARAN olarak belirtiliyor. Tacirler Yatırım’ın en fazla satış yaptığı hisse senetleri ise EREGL, THYAO ve KCHOL. İş Yatırım, en çok satış yaptığı hisse senetleri olarak KCHOL, TOASO ve GARAN’ı listeliyor.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞİ ÇIKIŞI ANALİZİ

Günlük net para girişi ve çıkışı, belirli bir piyasa veya hisse senedinde işlemlere katılan ilk beş veya on aracı kurumun toplam işlemlerinin farklılıklarına dayanıyor. Alış ve satış arasındaki belirli sayıda kurumun farkı, pozitif sonuç verirse bu para girişini, negatif sonuç verirse para çıkışını ifade ediyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasa veya hisse senedindeki işlem anında gerçekleşen pozitif farkı temel alıyor. Günlük net para çıkışı ise, aynı parametreler üzerinden negatif fark olarak değerlendiriliyor.