Aracına Çakar Takan Sürücüye Ceza Kesildi

ASAYİŞ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Polis ekipleri, Reyhanlı ilçesinde Şehit Yusuf Sural Caddesi üzerinde hareket halindeki bir aracı durdurdu. Kontrol sırasında araçta mavi ve kırmızı renkli çakar lambaların bulunduğu belirlendi.

Araç sürücüsü H.E. isimli şahsa 280 bin lira idari para cezası kesildi ve aracın trafikten men edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu araç, 1 ay süreyle trafikten men edilmiş oldu.