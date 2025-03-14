Araçlara Alkol Kilidi İçin Şartlar Belirlendi

ALCOHOL LOCK İÇİN GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR BELLİ OLDU

Araçlarda alkol kilidi için gerekli teknik şartlar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 2024 yılında yürürlüğe giren olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin bir devamı olan bu düzenleme ile, sistemlerin sahip olması gereken nitelikler netleştirildi. Teknik şartnamelerin belirlenmesiyle, bu cihazların araçlara montajı konusunda da son aşama gerçekleştirildi.

SISTEMİN İŞLEYİŞİ VE ALKOL KONTROLÜ

Yeni sistem, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol seviyesini belirliyor. Alkol kilidi, alkol sınırını aşmış sürücülerin araç kullanmasını otomatik olarak engelliyor. Daha önceki yönetmelikte yer alan amaç, “Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde açıklanmıştı.

AÇILIMLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Araçlarda alkol kilidinin yanı sıra, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de bulunacak. Alkol kilidi, sürücülerin aracı çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmasına dayanıyor. Bu kontrol sonrasında, alkol oranına göre sistem araç sürücüyü uyarıyor ve alkol seviyesi yüksekse araç hareket etmiyor. Farklı modellere sahip sistem arasında, anahtara üflemeli olanlar da dahil birçok seçenek bulunuyor.