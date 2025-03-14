Araçlara Alkol Kilidi Şartnamesi Açıklandı

Araçlarda Alkol Kilidi İçin Teknik Şartlar Belirlendi

Araçlarda alkol kilidi için gerekli olan teknik şartlar açıklandı. Bu teknik veriler, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. 2024 yılında yürürlüğe giren olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı niteliğindeki düzenleme ile, bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikler belirlenmiş oldu. Teknik şartnamelerin belirlenmesiyle birlikte, bu cihazların araçlara montajı konusunda son aşama da tamamlanmış oldu.

Sistem Sürücünün Alkol Oranı Belirliyor

Sistem, sürücünün alkol oranını belirlemek için çeşitli cihazlar kullanıyor. Alkol kilidi sayesinde, alkol sınırını aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engelleniyor. Daha önce çıkarılan yönetmelikte amacın, “Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemek” olduğu ifade edilmişti.

Acil Durum Şeridi ve Nefes Kontrolü

Araçlarda alkol kilidinin yanı sıra, sürücüler için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak. Alkol kilidi, şoförlerin aracı çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmalarını esas alıyor. Bu test sonrasında, alkol oranına göre sürücü uyarılırken, alkol oranı yüksekse araç çalışmıyor. Farklı modelleri bulunan sistemin, anahtara üflemeli versiyonları da mevcut.